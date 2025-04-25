В Украине резко дешевеет популярный овощ: его добавляют почти во все салаты
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Производители вынуждены снижать цены
В Украине резко продолжают падать цены на тепличные огурцы. Только за последнюю неделю стоимость овоща снизилась на 42%.
Согласно данным мониторинга проекта EastFruit, увеличение объемов выборки в украинских комбинатах и невысокий спрос на овощи являются главными факторами, провоцирующими негативную динамику цен в данном сегменте.
Отмечается, что сейчас тепличные комбинаты отгружают овощ по цене 45-75 гривен за килограмм в зависимости от сорта. Это на 42% дешевле, нежели на прошлой неделе.
Большую конкуренцию овощу составляет импортная продукция из Румынии. Многие импортеры имеют большие запасы огурцы еще с прошлой недели, потому вынуждены снизить цены на продукцию до 25 гривен за килограмм.
Крупные тепличные хозяйства также сообщают о больших остатках продукции на складах и во избежание накопления нереализованных объемов огурца, производители вынуждены снова снижать цены на свою продукцию.
Учитывая ряд факторов, украинские тепличные комбинаты не видят другого выхода, кроме как и далее снижать отпускную стоимость, которая на данный момент уже в среднем на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в период января-апреля 2025 года существеннее всего изменилась стоимость на один вид мяса.