Аномально тепло, но с нюансом: какой будет погода на выходных (карта)

Почти по всей стране будут фиксировать теплую температуру воздуха

В Украине на выходных сохранится аномально теплая погода, температура воздуха будет выше климатической нормы на 5–10 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, а атмосферное давление будет оставаться высоким. Благодаря этому небо будет облачным, ветер слабым. Несмотря на это, утром города будет окутывать туман.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, в субботу, 8 марта, на западе Украины будет малооблачно и без осадков. Ночная температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем станет теплее до +13…+18 °C. В северных областях также будет теплая и сухая погода: ночью +1…+6 °C, днем воздух прогреется до +12…+17 °C. В центре страны аналогичная ситуация – малооблачное небо, без осадков. Ночью температура составит +1...+6°C, днем поднимется до +13...+18°C.

На юге Украины, в том числе и в Крыму, будет наиболее солнечно и тепло. Ночью температура воздуха составит +2…+7 °C, а днем местами будет доходить до +19 °C, правда, на побережье морей будет немного прохладнее – от +8 до +13 °C. На востоке страны погода будет сухой и солнечной. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+6 °C, а днем поднимутся до +12…+17 °C.

В воскресенье 9 марта температура останется на аналогичном уровне. На западе страны ночь будет относительно теплой – от +1 до +6 °C, днем столбики термометров покажут +13…+18 °C. В северных областях малооблачная погода сохранится, ночная температура будет +1…+6 °C, а днем ожидается от +12 до +17 °C.

Центральные области также останутся под влиянием теплого воздуха без осадков. Температура ночью будет в пределах +1…+6 °C, а днем достигнет +12…+17 °C. На юге Украины и в Крыму будет тепло и сухо, но ветер усилится. Ночью воздух прогреется до +2…+7 °C, а днем – до +17 °C. Побережье морей останется более холодным, с температурой +6…+11 °C.

На востоке страны выходной день также обещает быть солнечным. Температура ночью составит -1…+4 °C, а днем будет достаточно комфортно – от +11 до +16 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики уже в ближайшее время прогнозируют резкое изменение погодных условий и обильные снегопады. В некоторых областях ожидается прирост снежного покрова в несколько сантиметров.