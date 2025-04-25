Adidas обвинили в расизме. Подробности скандала

Она подала иск в суд

Немецкая компания Adidas, один из мировых лидеров производства спортивных товаров, попала в скандал. Бывшая сотрудница из США Эйприл Бертон подала в суд, утверждая, что ее незаконно уволили после жалоб на расистские и сексистские комментарии старших директоров.

Как рассказывает Financial Times, Бертон работала над Ivy Park — проектом Adidas из Бейонсе, который уже закрыт. По ее словам, старший коллега дал ей прозвище "обезьяна". Бертон пожаловалась в отдел кадров Adidas в апреле 2022 года, однако там, как утверждает она, вопроса не решили.

Также Бертон заявила, что старший руководитель Adidas сделал ряд неуместных замечаний о Бейонсе. По ее словам, это произошло на вечернем мероприятии, посвященном завершению финансового года компании в 2023 году.

Эйприл Бертон. Фото Кристина Баркер/FT

Adidas уже обвиняли в терпимости к проявлениям расизма в компании

Заявления Бертон появились в период, когда Adidas обвиняли в ненадлежащем обращении и преуменьшении масштабов случаев расизма в компании. Немецкого производителя спортивной одежды критиковали за то, что он якобы закрывал глаза на ненадлежащее поведение Канье Веста, непредсказуемого рэпера и модельера, с которым она сотрудничала в очень успешной линейке кроссовок.

В 2022 году Adidas наконец разорвала связи с Вестом. Однако только после того, как его антисемитская тирада в социальных сетях вызвала широкое возмущение.

Что говорят в Adidas

Бертон требует от Adidas возместить ущерб в размере 6,2 миллиона долларов. Компания заявила, что расследовала ее заявления и признала их "безосновательными" и добавила, что "будет решительно защищаться от этих безосновательных обвинений".

Бертон уволили после иска

По словам Бертон, когда она жаловалась в отдел кадров на то, что ее называли "обезьяной", там предположили, что это "ласкательное сокращение" ее имени. Она подала иск в суд в 2024 году, еще работая в компании. Ее уволили с должности старшего менеджера по операционной деятельности после того, что она в своем заявлении называет "фиктивным расследованием". Бертон присоединилась к Adidas в 2020 году.

Как рассказывал "Телеграф", в августе прошлого года нынешний президент США Дональд Трамп оскорбил свою соперницу Камалу Гаррис расистским высказыванием.