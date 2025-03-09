"Продай почку – купи цветы" – цена букета на 8 Марта в Одессе поразила сеть (видео)

Букет — по цене минималки

8 марта — день, когда выручка цветочных магазинов одна из самых больших в течение года. Цены накануне и в праздник взлетают к небесам, однако даже учитывая это, стоимость букета в Одессе впечатляет.

Праздничный букет из гортензий, ранункулюсов и эвкалипта стоит 7 500 гривен. Следует отметить, что эти цветы всегда стоят дорого.

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Напомним, сейчас размер минимальной зарплаты в Украине составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, некоторым украинцам пришлось бы работать целый месяц, чтобы купить этот букет.

В комментариях с сарказмом предлагают другой способ купить цветы – "продать почку". Также шутят, что в цене лишний ноль (а то и два).

Однако это еще не предел — например, ко Дню Влюбленных в феврале предлагали купить букет за 120 800 гривен. Он состоял из 1001 розы сорта Grand Prix.

Между тем, как рассказывал "Телеграф", искусственный интеллект назвал пять причин, почему не надо дарить женщинам цветы на 8 Марта. Среди них – стереотипность такого подарка и не только.