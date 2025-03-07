Слишком много хотят: РФ требует признать ее "территориальные достижения" в Украине для начала переговоров о мире

Россия все еще слишком много хочет, в частности снова говорит о своей "конституции"

Россия не против мирных переговоров о войне в Украине, но изначально западные страны должны признать так называемые "территориальные достижения" российского режима в Украине. Речь идет о требовании РФ передать четыре области, которые россияне "прописали" в своей так называемой "конституции" – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую.

Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью на телепрограмме The World With Yalda Hakim, пишет Sky News. Посол также обвинил Великобританию, Францию и другие страны Европы в том, что они якобы не хотят заканчивать войну в Украине.

"Россия хочет быстрого мира в Украине, а Лондон стоит во главе тех, кто ей противостоит… У нас есть наша позиция. Если мы хотим достичь урегулирования путем переговоров…нам нужен очень серьезный подход к этому и очень серьезная договоренность по всему этому — и по безопасности в Европе", – заявил он.

При этом Келин озвучил требование РФ признать так называемые "реалии на земле". По его словам, в так называемую "конституцию России" внесены четыре украинских области, поэтому Кремль потребует полного вывода украинских военных из этих областей. Также он заявил, что Россия согласна рассматривать Украину как нейтральное и неядерное государство, любые иностранные силы на украинской территории для россиян "недопустимы", а временное прекращение огня Москва, мол, "не одобрит".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон возобновили работу. Украина надеется, что на следующей неделе состоится содержательная встреча между командами обеих стран. При этом американский президент Трамп считает, что Украина примет любое мирное соглашение с Россией – потому что у него, мол, "нет выбора".

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что переговоры Украины и России должны пройти. Это потребует уступок с обеих сторон, но "мы должны посадить их обеих за стол переговоров", заявил он. По его словам, война должна прекратиться, но "никто не имеет ни малейшего представления или плана, как это сделать".