В Кремле высказались о переговорах с США в Саудовской Аравии

Россия и США "находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений", заявил представитель Кремля

Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков. Информацию о том, что они должны пройти, распространили западные СМИ.

Песков опроверг такие планы, пишут росСМИ. По его словам, Путин и президент США Дональд Трамп после его прихода к власти в Белом доме разговаривали только один раз.

Песков заявил, что "Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений". Этот путь, по его словам, "будет длинным".

Высказался спикер Кремля и о видении Москвы переговоров между Украиной и США. Песков сказал, что "Вашингтон хочет увидеть желание мира со стороны Киева".

Напомним, переговоры США и Украины намечены на 11 марта. Встреча делегаций двух стран состоится в Саудовской Аравии (Джидда). "Телеграф" будет внимательно следить за событием и информировать о нем в режиме онлайн.

Как рассказывал "Телеграф", Financial Times со ссылкой на официальных лиц, проинформированных о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, написал, что Киев на них будет пытаться убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку и заверить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что глава Украины Владимир Зеленский заинтересован в скором. Будут конкретные предложения.