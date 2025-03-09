"Если бы война длилась еще пять лет...": в Германии нашли неожиданный "плюс" такого сценария, ответ Украины

По мнению главы немецкой разведки, Россия стремится направить силы против Европы

Президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может опробовать единство Запада после завершения войны в Украине. По его словам, это создает потенциальную угрозу европейским странам. Ранее стало известно, что НАТО может распространить на Украину действие 5 статьи НАТО.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle. Каль отметил, что окончание боевых действий в ближайшие годы может лишь ускорить желание Кремля проверить действенность положения, предполагающего коллективный ответ на нападение.

"Мы очень надеемся, что так не произойдет… Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада", – отметил глава разведывательной службы.

Глава немецкой разведки подчеркнул, что продолжающаяся война в Украине фактически отвлекает Россию от прямой агрессии против Европы. Он отметил, что в случае прекращения боевых действий до 2029-2030 годов, Москва сможет быстрее накопить ресурсы и сосредоточиться на угрозах для НАТО.

"Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор... Ранее время завершения войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им больше всего хочется — против Европы", — заявил Каль.

В ответ на это заявление руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сказал, что Запад не сможет избежать войны с Россией, даже если боевые действия в Украине будут продолжаться еще несколько лет.

"Нет, уважаемый, вы все равно не избежите войны с РФ через 4-6 лет, потому что вы ленивы и не хотите меняться общественно. Только нордики, Польша и Франция готовы к противостоянию. А Германия не способна даже Таурус один сделать быстрее, чем через год-полтора", — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что Европа должна начать готовиться к возможному нападению РФ уже сейчас, поскольку безопасность Запада будет под угрозой вне зависимости от войны в Украине.

"Безопаснее уже не будет никогда, пока вы такие. Лучше готовьтесь уже сейчас, к сожалению. Психологию россиян хорошо понимаю — они нападут на страны НАТО независимо от нас, пока вы так слабы", — заявил он.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что в Германии политические партии победителя парламентских выборов Фридриха Мерца и действующего канцлера страны Олафа Шольца – Христианско-демократический союз и Социально-демократическая партия Германии – согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров о парламентской коалиции. Решение этих двух партий покидает "за бортом" пророссийскую партию "Альтернатива для Германии", которая, несмотря на свое второе место на выборах, в реальности фактически ни на что не будет влиять.