Игрушечного зайца времен СССР продают на аукционе за приличную сумму: как он выглядит (фото)

Игрушка до сих пор в хорошем состоянии

На сайте для коллекционеров Violity продают мягкую игрушку "Зайка" со времен Советского Союза. Хотя этому плюшевому зайцу уже десятки лет, но он все еще находится в неплохом состоянии.

Автор объявления указал, что высота игрушки (с ушками) достигает примерно 60 сантиметров. Заяц выполнен в бело-голубых цветах и на шее имеет бантик. На этикетке отмечено, что он был произведен в городе Феодосия в Крыму.

Указанная стоимость плюшевого зайца — 950 гривен.

Продать товар автор объявления готов доставкой через Новую почту или Укрпочту. При этом доступна доставка по всей Украине и даже миру.

Отметим, что эти вещи продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящее время его цена составляет 950 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают набор духов "Привет с юга" со времен Советского Союза. По словам продавца этого товара, парфюм находится в отличном состоянии. В набор входит два флакона духов, помада и пудра.