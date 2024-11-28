Особняк на 8 комнат и с бассейном: как выглядит дом под Киевом, в котором жил ликвидированный предатель Илья Кива

Этот дом бывший нардеп не светил в своей декларации

Илья Кива — одиозный украинский политик, бывший народный депутат и предатель, который сбежал в Россию после полномасштабного вторжения в Украину. Как оказалось, до побега и последующей его ликвидации нардеп жил в роскошном особняке под Киевом.

"Телеграф" расскажет, как выглядит дом Ильи Кивы под Киевом, который он скрывал в своей декларации.

Илья Кива и его дом под Киевом

Пророссийский нардеп и представитель пророссийской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Илья Кива не отобразил в своей декларации дом в Козине под Киевом, в котором он жил. Это выяснили журналисты Bihus.info в своем расследовании в ноябре 2021 году.

Как оказалось, речь идет о роскошном особняке, который находится в заповедной зоне в поселке Козин. Журналисты выяснили это благодаря видео с обысков, которые публиковал сам Кива и его соратник Вадим Рабинович. Кому принадлежит дом установить не удалось, но есть доказательства того, что скандальный нардеп там жил.

На сайте продажи недвижимости этот дом оценили в 21 миллион гривен по состоянию на 2021 год. А стоимость долгосрочной аренды — 120 тысяч гривен в месяц. Ни самого дома, ни доходов на такую аренду Илья Кива в декларации не указал.

Известно, что особняк имеет общую площадь 420 кв. м., на трех этажах 8 комнат, есть бассейн. И судя по небольшим фрагментам видео изнутри, дом роскошно обставлен.

Однако, что с домом Кивы сейчас — неизвестно. Сам пророссийский депутат был ликвидирован украинскими спецслужбами в России. Это произошло 6 декабря 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила скандального экс-нардепа Ильи Кивы. Его похоронили в России, но полгода спустя после убийства.