Саакашвили получил серьезный тюремный срок в Грузии: какой и за что

Ранее он был осужден по делам о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили

Михеил Саакашвили в Грузии будет отбывать наказание 9 лет. Его признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере.

Об этом сообщает Эхо Кавказа. Саакашвили обвиняли в том, что в 2009-2012 годах он потратил $3,2 миллиона из средств спецслужбы госохраны для личных целей — на одежду, обучение сына, аренду автомобилей, косметические процедуры. Сам он называет это дело политическим.

Отмечается, что решение огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашия суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения. Они заявляли, что процесс носит политический характер.

Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок. Он был осужден по делам о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

Михеил Саакашвили — что известно

Михеил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 до 2013 года. Он отказался от грузинского гражданства в 2013 году и стал гражданином Украины.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом. В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты. В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну. С июля 2023 года Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он сильно потерял в весе.