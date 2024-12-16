Россияне осудили известного херсонского коллаборанта

Семенчев проведет за решеткой девять с половиной лет

Известного херсонского коллаборанта Игоря Семенчева-младшего, которого судят в Украине, посадили в России. Он получил приговор за взятки.

Об этом сообщает издание Мост, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. По их данным, Семенчев проведет за решеткой девять с половиной лет. Соответствующее решение 11 декабря вынес оккупационный суд Севастополя.

Известно, что 8 декабря 2023 года в оккупационный Ленинский райсуд Севастополя поступило дело, в котором Игорь Семенчев проходил как подозреваемый в получении взятки, даче взятки и посредничестве при предоставлении взятки. Долгое время по делу не было никаких движений, пока 4 апреля 2024 года оккупационный севастопольский суд не рассмотрел дело и не вынес решение. Которое засекретили. Также в секрете остались и все данные по делу, включая имена подсудимых и адвокатов.

При этом известно, что вместе с Семенчевым по делу проходил уроженец Николаева Денис Луций, кроме взяточничества подозреваемый в отмывании денег. Дело слушали весной-летом 2024 года, а 5 ноября слушание приостановили из-за исчезновения Луция. Однако 11 декабря Семенчев все же услышал приговор. Впрочем, текста приговора в открытых источниках нет.

Игорь Семенчев-младший

Игорь Меменчев-младший — бывший глава Антоновского поселкового совета и депутат Херсонского городского совета от запрещенного "Блока Владимира Сальдо". Он с первых дней оккупации Херсонщины пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность заместителя главы оккупационного правительства Херсонской области. Вместе с Денисом Луцием, возглавлявшим незаконно созданное министерство топливно-энергетического комплекса Херсонской области, они, по данным СМИ, пытались реализовать схему отмывания денег.

В Украине также судят Семенчева. Ему вменяют госизмену. К слову, отец Семенчева также признали виновным в коллаборационизме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Энергодаре ликвидировали важного коллаборанта из ЗАЭС.