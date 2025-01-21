Врача осудили за фотографирование блокпостов ТЦК, но приговор засекречен

Суд признал это как препятствие мобилизации

В Сумской области суд осудил мужчину за фотографирование и распространение информации о местонахождении сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Осужденный — врач одной из областных больниц.

Об этом свидетельствуют данные из портала Единого государственного реестра судебных решений. По данным судебного дела, мужчина подвергся влиянию недовольных мобилизацией людей и общественными настроениями, и начал препятствовать работе ТЦК.

Суд определил, что фотографирование местонахождение сотрудников вышеуказанного ведомства — нарушение закона, ведь это препятствует выполнению мобилизации военнообязанных лиц. Установлено, что мужчина — врач-эпидемиолог ГУ "Сумский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

"У осужденного возник преступный умысел на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, в частности, подразделениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины (далее ТЦК и СП)", — говорится в документе.

По данным следствия, в конце ноября 2023 года, используя личный мобильный телефон с двумя сим-картами с абонентскими номерами, мужчина сливал фото из ТЦК в сеть. Он размещал кадры в Телеграм-каналах, где на постоянной основе ведется информирование жителей и гостей Сумской области, про время и место проведения представителями подразделений ТЦК и СП мобилизационных мероприятий, в частности вручение персональных повесток о вызове лицам, подлежащим мобилизации.

Заметим, что приговор суда засекречен, поэтому не известно, к чему именно приговорили мужчину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько дал суд за злостное уклонение от мобилизации.