Работа, которую можно совместить с другими делами: в Днепре ищут уборщицу бомбоубежищ

Это неполная занятость, позволяющая легко совмещать работу с другими делами

Работа для пенсионеров с гибким графиком, хорошими условиями и стабильным доходом становится все более доступной на украинском рынке труда. Одна из таких возможностей открылась в компании "Новая Почта", которая ищет уборщицу бомбоубежищ.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодательница обещает "белую" конкурентную зарплату и приятный дружеский коллектив.

Скриншот вакансии

Что нужно делать

Основными обязанностями в этой должности являются:

организация и контроль за выполнением работ по поддержанию помещения в надлежащем состоянии;

обеспечение сохранности имущества и поддержка его в исправном состоянии;

уход за чистотой в помещениях бомбоубежища.

Автор объявления также указала, что желаемый, но не обязательный опыт работы на аналогичной должности. Важно желание работать и ответственность.

Условия работы

Заработная плата в этой должности составляет 5 500 грн. Это неполная занятость, позволяющая легко совмещать работу с другими делами. Место работы находится в Днепре по адресу: улица Старочумацкая, 82. Это всего в шести километрах от центра города.

Компания предлагает медицинское страхование, оплачиваемые отпуска и больничные, что является важным преимуществом для работников. В коллективе поддерживается дружеская атмосфера, где каждый может рассчитывать на помощь и поддержку.

Вакансия является хорошей возможностью для ищущих работу с гибким графиком и стабильным доходом. Она идеально подходит для пенсионеров, желающих оставаться активными и обеспеченными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе есть выгодная вакансия для пенсионеров. В Приморском районе ищут грузчиков для работы в сфере ритуальных услуг – заработная плата колеблется от 100 до 600 гривен в час.