Работа, которую можно совместить с другими делами: в Днепре ищут уборщицу бомбоубежищ
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Это неполная занятость, позволяющая легко совмещать работу с другими делами
Работа для пенсионеров с гибким графиком, хорошими условиями и стабильным доходом становится все более доступной на украинском рынке труда. Одна из таких возможностей открылась в компании "Новая Почта", которая ищет уборщицу бомбоубежищ.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодательница обещает "белую" конкурентную зарплату и приятный дружеский коллектив.
Что нужно делать
Основными обязанностями в этой должности являются:
- организация и контроль за выполнением работ по поддержанию помещения в надлежащем состоянии;
- обеспечение сохранности имущества и поддержка его в исправном состоянии;
- уход за чистотой в помещениях бомбоубежища.
Автор объявления также указала, что желаемый, но не обязательный опыт работы на аналогичной должности. Важно желание работать и ответственность.
Условия работы
Заработная плата в этой должности составляет 5 500 грн. Это неполная занятость, позволяющая легко совмещать работу с другими делами. Место работы находится в Днепре по адресу: улица Старочумацкая, 82. Это всего в шести километрах от центра города.
Компания предлагает медицинское страхование, оплачиваемые отпуска и больничные, что является важным преимуществом для работников. В коллективе поддерживается дружеская атмосфера, где каждый может рассчитывать на помощь и поддержку.
Вакансия является хорошей возможностью для ищущих работу с гибким графиком и стабильным доходом. Она идеально подходит для пенсионеров, желающих оставаться активными и обеспеченными.
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