Никогда не делайте так: два важных правила о вещах и еде с кладбища

Традиция нести пищу на кладбище по-прежнему сохраняется в некоторых регионах

На девятый день после Пасхи в Украине проходят "Проводы" или "Гробки" — поминальные дни, когда верующие посещают на кладбищах своих родных. В то же время некоторые несут на могилы печенье, конфеты, пасхи и другие сладости, чтобы таким образом почтить усопших.

Многие раскладывают на могилах близких скатерть, на которой оставляют еду. Таким образом верующие вспоминают усопших и будто "угощают" их. Однако непонятно, что потом делать с едой. Очень часто вкусности оставляют, и ими потом питаются бродячие собаки, пишет "Грааль". Церковь не одобряет принесение пищи на кладбище, ведь это место покоя и памяти.

Если вы увидели упакованные батончики или другие сладости на могилах, не стоит их забирать. Кто-то оставил лакомство своим родным в память, так что это будет лишним. Также запрещается выбрасывать еду из кладбища. Иначе у вас могут начаться проблемы.

Вместо этого лучше угостить едой из кладбища птиц. Просто оставьте куски хлеба или печенья на балконе или подоконнике.

Обратите внимание: если на кладбище вам упала мелочь, не следует ее поднимать. Речь идет о ключах, монетах, зажигалках. Их нельзя выносить за пределы кладбища. Однако если вещь является ценной для вас, тогда стоит оставить за нее откуп для погребенного поблизости.

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