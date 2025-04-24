В Минрегионразвитии прокомментировали "изгнание" эксперта с конференции

Регистрация была открыта для тех, кто сможет обеспечить необходимые финансы и возможности для развития портовых терминалов

Первая заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум прокомментировала ситуацию на Инвестиционной конференции в Варшаве, который произошел из-за того, что с запада якобы были изгнаны бывший помощник первого заместителя министра инфраструктуры и заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины Александр Захаров. Конференцию, по его словам, проводило Министерство развития громад и территорий Украины.

Первая замминистра объяснила ситуацию в комментарии "Телеграфу". Она отметила, что регистрацию участников проводило не министерство.

"Добрый день. Мероприятие проводится независимыми экспертами. ЕБРР и iFc, была открыта регистрация, но только для потенциальных концессионеров, которые смогут обеспечить необходимые финансы и возможности для развития портовых терминалов. Мы как министерство даже доступа к регистрациям не имеем в целях незаангажированности, а все контакты компаний происходят через ifc и ЕБРР", — написала Шкрум.

По словам Захарова, он зарегистрировался заранее, но уже на входе его не захотели впускать под предлогом, что нет мест. В конце концов он уговорил организаторов и его упустили всего на 20 минут. Он успел увидеть, что свободных мест было много.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, когда лектору запретили участие в мероприятии. Произошло это в Киево-Могилянской академии 19 апреля. Там военнослужащему запретили прочитать лекцию, ведь комитет по этике постановил, что тот "слишком правый".