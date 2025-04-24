В России прогремел новый скандал в фигурном катании

Россиянин решил силой отомстить судье за плохие оценки дочери-фигуристки

В Екатеринбурге (РФ) отец юной фигуристки Адонис Мироев избил судью по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за неудовлетворительных оценок дочери. Накануне в российской фигурке вспыхнул скандал из-за сексуальных домогательств известного тренера.

Инцидент произошел после соревнований. Об этом сообщает Е1.ru.

"Прошли соревнования, и ему показалось, что его дочери занизили оценки. Причем претензии были именно к Михаилу Слободчикову – тренеру из Первоуральска. Когда я разговаривал с Михаилом, скорая везла его в больницу", — рассказал президент федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин.

Слободчиков снял побои и обратился в полицию.

"Пострадавший судья написал заявление в полицию, побои снял. Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд", — добавил Уткин.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала побег российских фигуристов в другие страны "успехом России".