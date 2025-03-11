Противоречит Трампу: на какие условия не собирается идти Путин на переговорах - Bloomberg

Россия готова продолжать войну

Большинство нереальных требований к Украине и Европе для достижения мира – тактический ход руководителя России Владимира Путина. Он намеренно ставит Киеву такие условия, которые президент Украины Владимир Зеленский не примет.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на западные службы безопасности. Отмечается, что таким образом Путин готовится к переговорам по завершению войны.

По мнению издания, все отказы Украины пойти на уступки Путину станут его оружием за столом переговоров. Ведь Кремль не упустит шанс манипулировать на непоколебимости Украины в некоторых вопросах.

В то же время, сама Россия не собирается уступать в вопросах территорий, миротворцев и нейтрального статуса Украины. Россия готова продолжать войну, если ее условия не будут приняты.

Как отмечает Bloomberg, такой подход ставит под сомнение реальную заинтересованность Путина в завершении войны, которую неоднократно отмечал президент США Дональд Трамп и его администрация.

Отметим, что 11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры украинской и американской делегаций. Украину на этой встрече будут представлять глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умэров, руководитель ОП Андрей Ермак и полковник ВСУ Павел Палиса. Президент Украины не будет участвовать в этой встрече.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.