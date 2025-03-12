Обсуждали территориальные уступки: Рубио раскрыл новые детали переговоров и сделал заявление о России

Территориальные уступки все же обсуждали

Состоявшиеся 11 марта переговоры между делегациями Украины и США сосредоточивались на вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. Обсуждали сценарии переговоров, в том числе вопросы территориальных уступок со стороны Украины.

Об этом сообщил Марк Рубио, госсекретарь США и один из членов американской делегации, пишет The Guardian. По его словам, в ходе встречи шли дискуссии о том, каким может быть формат переговорного процесса с Россией.

США планируют контактировать с Россией уже сегодня и ожидают от Москвы положительного ответа на 30-дневное перемирие, на которое уже согласилась Украина. Рубио подчеркнул, что Вашингтон решительно призывает Россию прекратить военные действия.

"Нет военного разрешения этого конфликта", — сказал он.

В то же время госсекретарь США заявил, что было бы неконструктивно заранее угрожать Москве мерами в случае отказа от перемирия. По его словам, если Кремль согласится на прекращение огня, Вашингтон сделает все возможное для продвижения в урегулировании конфликта. В то же время, если Москва откажется от перемирия, то Штаты сделают из этого соответствующие выводы.

"Если Россия откажется от перемирия, это о многом нам скажет", — заявил он.

Глава Госдепа также отметил, что в случае достижения временного перемирия необходимо определить, кому доверят мониторинг ситуации на местах. В то же время он подчеркнул, что никаких шагов по снятию американских санкций с России пока не предпринималось.

Ранее госсекретарь США уже отмечал, что "военного решения этой ситуации не существует" и говорил, что Украине будет сложно заставить россиян "вернуться туда, где они были в 2014 году". Кроме того, он отметил, что угроза президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России показывает, что у Вашингтона есть инструменты давления на Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Уверил американский чиновник и в том, что Соединенные Штаты никогда не будут оказывать военную помощь России.