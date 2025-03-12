У Зеленського теперь есть туз: BILD оценила согласие Украины на перемирие с Россией

Перемирие является довольно рискованным шагом

30-дневное прекращение огня, на которое согласился президент Украины Владимир Зеленский, помогло ему сохранить военную помощь США и восстановить важный для страны обмен разведывательными данными. Кроме того, таким образом, Украина избежала обвинений в срыве мирных инициатив. В то же время, Кремль не демонстрирует готовности к уступкам, что может стать сигналом для Соединенных Штатов.

Как сообщает Bild, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по достижении договоренностей с Киевом "все зависит от России". Вашингтон ожидает ответ Кремля относительно перемирия, однако аналитики считают, что Москва не заинтересована в паузе.

Украинский журналист Денис Трубецкой отметил, что таким образом Зеленский стремится продемонстрировать максимальную готовность к мирному процессу. Однако он подчеркнул, что прекращение огня с Россией довольно рискованным шагом, поскольку Украина уже имеет горький опыт подобных соглашений.

Военные эксперты отмечают, что ситуация на фронте играет на руку российским войскам. Кремль может использовать этот момент для перегруппировки и потенциального наступления на Сумы или укрепления позиций на юге Донецкой области.

Тем не менее, Зеленский, согласившись на перемирие, поставил Россию в сложную дипломатическую ситуацию. Если Путин откажется от переговоров, США могут ввести новые санкции и экономические ограничения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что прекращение огня между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни. По словам Марко Рубио, вопрос завершения войны будет вынесен на обсуждение во время заседания стран "Большой семерки" в Канаде 12-14 марта.