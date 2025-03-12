Что будет с мобилизацией и военным положением в Украине во время 30-дневного перемирия

Важно понимать, что речь идет не о мире

В случае установления режима прекращения огня на 30 дней в Украине, военное положение и мобилизацию отменять не нужно. К этой инициативе следует относиться с осторожностью.

Об этом сказал депутат Верховной Рады от фракции "Голос" и секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко во время брифинга. Он напомнил, что речь идет не о мире.

"Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет", — заявил Костенко.

Он добавил, что противник может использовать перемирие в своих целях: попытается накопить силы, спланировать новые операции и начать расшатывать Украину изнутри.

Костенко объясняет, что даже если Россия согласится, то должны быть проведены сложные процессы с урегулированием вопросов насчет того, как перемирие будет удерживаться и как будет фиксироваться выполнение договорённостей сторонами.

"Нельзя сказать, что, мол, давайте просто перестанем стрелять в течение 30 дней. Если перемирие состоится, то нужно прописать конкретные шаги, кто за что отвечает", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Отметим, что президент США Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.