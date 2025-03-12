У Зеленського тепер є туз: BILD оцінила згоду України на перемир’я з Росією

Перемир'я є доволі ризикованим кроком

30-денне припинення вогню, на яке погодився президент України Володимир Зеленський, допомогло йому зберегти військову допомогу США та відновити важливий для країни обмін розвідувальними даними. Крім того, таким чином Україна уникла звинувачень у зриві мирних ініціатив. Водночас Кремль не демонструє готовності до поступок, що може стати сигналом для Сполучених Штатів.

Як повідомляє Bild, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після досягнення домовленостей з Києвом "все залежить від Росії". Вашингтон очікує на відповідь Кремля щодо перемир’я, однак аналітики вважають, що Москва не зацікавлена в паузі.

Український журналіст Денис Трубецькой зазначив, що таким чином Зеленський прагне продемонструвати максимальну готовність до мирного процесу. Однак він наголосив, що припинення вогню з Росією є доволі ризикованим кроком, оскільки Україна вже має гіркий досвід подібних угод.

Військові експерти наголошують, що наразі ситуація на фронті грає на руку російським військам. Кремль може використати цей момент для перегрупування і потенційного наступу на Суми чи зміцнення позицій на півдні Донецької області.

Попри це, Зеленський, погодившись на перемир’я, поставив Росію у складну дипломатичну ситуацію. Якщо Путін відмовиться від переговорів, США можуть ввести нові санкції та економічні обмеження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що припинення вогню між Україною та Росією може статися найближчими днями. За словами Марко Рубіо, питання завершення війни буде винесене на обговорення під час засідання країн "Великої сімки" у Канаді 12-14 березня.