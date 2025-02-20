Дела Майдана: сколько приговоров уже вынесено

Следствие продолжает работу по выявлению всех причастных к расстрелу людей

Офис Генерального прокурора Украины опубликовал результаты расследования расстрела людей на Майдане зимой 2014 года в Киеве. За 2024-2025 годы было сообщено о подозрении 73 лицам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас сотрудники ОГП осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 57 уголовных производствах против 55 человек.

При этом Офис генпрокурора обеспечивает публичное обвинение в 158 уголовных производствах относительно 309 человек.

За 2024-2025 годы было вынесено три обвинительных приговора касательно трех человек.

В суд было направлено 28 обвинительных актов в отношении 70 человек, среди которых были бывшие Министр внутренних дел Украины, Председатель СБУ и его первый заместитель.

Также среди подозреваемых есть сотрудники правоохранительных органов, включая следователей, работники ФСБ России и коллаборанты из числа граждан Украины.

Всего было сообщено о подозрении 550 людям, в суд было направлено 495 обвинительных актов, 68 человек получили обвинительные приговоры суда.

Ранее "Телеграф" сообщал, где сейчас находится бывший кум Виктора Януковича, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.