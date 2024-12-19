Под Житомиром умер подозреваемый в расстреле военных Захаренко: что произошло

Захаренко обвинялся в убийстве военных, которое случилось 4 года назад под Житомиром

В Житомирской области умер 62-летний Анатолий Захаренко, которого обвиняли в убийстве семи военнослужащих-участников АТО/ООС на востоке Украины.

Как сообщает "Коротко.Про", у Захаренко были проблемы со здоровьем. Он долго болел, а последние два года находился под домашним арестом.

По словам членов его семьи, Захаренко забрала бригада "скорой помощи" после жалоб на боли в животе и сердце. Ему нужна была операция, но врачи не брались за нее, поскольку боялись, что мужчина не выйдет из наркоза. Захаренко умер от разрыва аорты: его похоронили в Новоселице Житомирской области.

У Анатолия Захаренко была жена и двое сыновей, он занимался бизнесом — арендовал ставки для рыбалки. В мае 2020 года произошло убийство семи человек, которые приехали на отдых из Киева.

Среди убитых были военнослужащие-участники АТО/ООС на Донбассе, а также действующие на тот момент военнослужащие Национальной гвардии и волонтер. Тогда погибли 7 человек: по версии следствия, между ними и Захаренко возник конфликт, в ходе которого обвиняемый застрелил оппонентов из охотничьего ружья.

На суде Захаренко утверждал, что действовал в рамках самообороны. Тем не менее, окончательный приговор ему так и не был вынесен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Днепром нашли мертвым известного журналиста и военного Андрея Никитина.