Зачем Трампу Гренландия? Эксперт из США назвал 5 настоящих причин

Известный американский эксперт Эндрю Михта рассказал о геополитической важности Гренландии

Соединенные Штаты рассматривают Гренландию как стратегически важный регион в системе обороны и сдерживания военной экспансии России и Китая. А также страна богата критически важными минералами, что интересны США относительно их добычи и контроля.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" — "Россия — бледная тень СССР, а Китай действует сложнее" сообщил известный американский эксперт Эндрю Михта из Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофт при Атлантическом совете США. Он подробно рассказал о геополитической важности Гренландии и позиции администрации Соединенных Штатов в отношении этой арктической территории.

"Если взять Гренландию, то Соединенные Штаты имеют там военную базу, которая фактически является станцией мониторинга. Речь идет о примерно 200 американских военных и около 450 гражданских лиц, размещенных там. Датчане, в свою очередь, имеют около 70 своих военнослужащих. Это критически важно с точки зрения нашей системы воздушно-ракетной обороны и способности предотвратить милитаризацию региона со стороны России и Китая", — сказал он.

А вот второй аспект заключается в том, что китайцы ведут себя очень настойчиво, пытаясь войти в Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, занимающийся вопросами стран Арктики. Они стремятся участвовать в судоходстве и навигации.

"По моему мнению, президент посылает сильный сигнал, заявляя, что мы будем противостоять этому и не позволим им расширять свое влияние", — говорит Михта.

По его словам, третий аспект – это торговля. Он говорит, что дорога из Европы в Азию по северному маршруту занимает около 14 дней, в отличие от других маршрутов. У американского судоходства на это уходит около 20 дней.

"Это критически важный торговый маршрут", — акцентировал американский эксперт.

Михта добавил, что в Гренландии есть чрезвычайно важные минералы. Правительство Дании не было достаточно эффективным в управлении островами [которые являются автономными территориями страны].

"Поэтому я считаю сильным заявление о том, что Гренландия является стратегически важным регионом, который Соединенные Штаты обязуются защищать и, прежде всего, не позволить России и Китаю получить там влияние", — отметил он.

В итоге он сказал, что существует так называемый GIUK-проход между Гренландией, Исландией и Великобританией. Чуть дальше от него расположено большинство российских ударных подводных лодок.

"Поэтому, Гренландия чрезвычайно важна для нашей оборонительной позиции на Севере", — закончил Михта.

Ранее "Телеграф" писал, что во Франции жестко отреагировали на заявления Трампа по Гренландии.