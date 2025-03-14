Перемирие с Россией может быть хуже текущей войны: нардеп рассказал об угрозах
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Состояние "релакса" во время прекращения боевых действий опасно.
Перемирие в войне с РФ может представлять для Украины более серьезную опасность, чем продолжение активных боевых действий. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Об этом он сказал во время выступления в главном эфире "Говорит великий Львов".
"Перемирие — это большая угроза", — отметил Костенко. Он пояснил, что угроза для Украины значительно увеличивается при перемирии по сравнению с ведением боевых действий против российской федерации.
По словам парламентария, в ходе активной фазы конфликта Украина получает оружие и имеет четкий план обороны. При перемирии Россия может использовать различные гибридные способы, чтобы ввести украинцев в "состояние релакса" и ослабить обороноспособность страны.
Кроме вопроса перемирия Костенко обратил внимание на сложную ситуацию в Курской области. Он подчеркнул, что ключевой задачей для Украины является недопущение переноса боевых действий на собственную территорию.
Ранее Телеграф также писал о том, что Путин согласен на перемирие, но хочет остановки мобилизации.