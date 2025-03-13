Кремль требует большего: помощник Путина сделал заявление о перемирии с Украиной

Москва намекнула на новые требования к США в войне против Украины.

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что во время разговора с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцом изложил российскую позицию по поводу войны с Украиной.

Как сообщает издание Коммерсант, Москва стремится к долгосрочному решению, а не к временному перемирию.

"Предложенное Вашингтоном 30-дневное прекращение огня — это лишь временная передышка для украинских военных", — заявил Ушаков.

По словам Юрия Ушакова, он поддерживает регулярную связь с Майком Уолтцом, и во время последнего телефонного разговора тот проинформировал его о ключевых итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде.

"Вчера он мне позвонил по телефону и сообщил об основных результатах переговоров. Мы высказали свою позицию и надеемся, что США ее учтут в дальнейшей работе", — отметил помощник Путина.

Отдельно Ушаков подчеркнул, что администрация Дональда Трампа понимает невозможность членства Украины в НАТО.

"В вопросе вступления Украины в Альянс не может быть никаких компромиссов", — подчеркнул он.

Также Юрий Ушаков сообщил, что США уже определили посредника для переговоров с Россией, однако это не Стив Виткофф.

Владимир Путин пока не торопится комментировать возможность прекращения огня на линии столкновения или мирных переговоров, сообщает спецкор "Коммерсанта" Колесников. По его словам, переговоры с Александром Лукашенко запланированы на 14:00 по московскому времени, после чего состоится обсуждение в расширенном составе, обед и только затем пресс-конференция. На ней, по данным "Коммерсанта", каждая сторона будет иметь возможность задать по три вопроса.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 30-дневное прекращение огня между США и Украиной было согласовано накануне, однако Россия пока не дала официального ответа на эту инициативу.