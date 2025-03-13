Сами не знают? У Трампа не ответили на вопрос, что будут делать в случае нарушения Россией перемирия в Украине

Пресссекретарь Белого дома не ответила на вопросы прессы и не подтвердила возможный разговор Трампа и Путина.

В Белом доме затруднились ответить на вопрос, сможет ли администрация президента США Дональда Трампа заставить Россию пойти на прекращение огня в Украине, контролировать это прекращение огня, а также наказать Кремль, если он решит нарушить перемирие. Сейчас также под вопросом разговор Трампа с жителем Кремля Владимиром Путиным по телефону, ранее анонсированный россиянами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на брифинг, который 12 марта провела пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отказалась ответить на прямой вопрос журналистов о механизмах принуждения России к миру.

"Текущее положение дел заключается в том, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был выложен на стол вчера в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности, с которым я только что говорила перед тем, как приехать сюда", – обтекаемо высказалась она.

По словам Левитт, сейчас "дело за россиянами — согласиться на этот план". При этом она не сказала, планирует ли президент США Трамп звонить по телефону Путину, чтобы непосредственно давить на него для соблюдения режима прекращения огня.

"У меня нет информации о звонках президента, но, как всегда, если такой звонок состоится, он даст вам знать", — добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но только если Россия тоже на это согласится. Вашингтон взял на себя обязанность проинформировать российскую сторону об этом и узнать, готова ли она приостановить насилие.

Трамп 12 марта заявил, что представители США "прямо сейчас" направляются в Россию, чтобы обсудить итоги переговоров с украинской командой в Саудовской Аравии. Скорее всего, речь идет о спецпредставителе Белого дома Ближнего Востока Стива Виткоффа. Также ранее Трамп говорил, что надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время.

Между тем, похоже, что до мира в Украине еще очень долго, а воевать придется по меньшей мере до 2026 года. Европейские разведывательные службы получили документ с требованиями, которые российский режим планирует выдвигать на мирных переговорах: в частности, речь идет о "демонтаже киевского режима", а планы президента США Дональда Трампа по миру открыто называют причудливыми и невыполнимыми.