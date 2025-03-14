Перемир'я з Росією може бути гіршим за поточну війну: нардеп розповів про загрози

Стан "релаксу" під час припинення бойових дій небезпечний

Перемир'я у війні з РФ може становити для України серйознішу небезпеку, ніж продовження активних бойових дій. На цьому наголосив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Про це він сказав під час виступу в головному ефірі "Говорить великий Львів".

"Перемир'я — це велика загроза", — зазначив Костенко. Він пояснив, що загроза для України значно збільшується при перемир'ї, порівняно з веденням бойових дій проти російської федерації.

За словами парламентаря, під час активної фази конфлікту Україна отримує зброю та має чіткий план оборони. Натомість при перемир'ї Росія може використовувати різноманітні гібридні способи, щоб ввести українців у "стан релаксу" та послабити обороноздатність країни.

Окрім питання перемир'я, Костенко звернув увагу на складну ситуацію у Курській області. Він підкреслив, що наразі ключовим завданням для України є недопущення перенесення бойових дій на власну територію.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Путін згоден на перемир'я, але хоче зупинки мобілізації.