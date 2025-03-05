В разгар войны на Киевщине хотят потратить сотни миллионов на детский сад

Построить должны до конца 2025 года

Детский сад будет построен в Гостомеле. Речь идет о строительстве по улице Остромирской.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Заказчиком выступает Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации.

Ожидаемая стоимость заказа составляет 144 789 041 грн. Садик должен быть рассчитан на 140 мест.

Такие деньги планируют потратить на строительство детского сада в поселке Гостомель Киевской области. Адрес — ул. Остромирская, 37-А.

Тендер был опубликован 3 марта. Конечный срок предоставления тендерных предложений до 24 марта 2025 года. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг — 31 декабря 2025 года.

Первая оплата за выполнение работ должна производиться в размере 30% в течение 45 дней. Подрядчик обязуется использовать полученный аванс на приобретение и поставку необходимых для выполнения работ материалов, конструкций, изделий в течение трех месяцев после получения аванса. По истечении трехмесячного срока неиспользованные суммы аванса возвращаются заказчику.

Вторая оплата в размере 65%. Конечные же расчеты между заказчиком и подрядчиком в размере 5% от договорной цены осуществляются в срок до 45 календарных дней после регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации.

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