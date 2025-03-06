Цены на квартиры в Украине резко выросли: ТОП-5 городов с рекордным подорожанием
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сколько стоит квадратный метр в 2025 году? Самые дорогие города Украины
Рынок первичной недвижимости в Украине продолжает меняться под влиянием войны. В некоторых городах цены на квартиры в новостройках выросли на 40-60%, и наибольшее подорожание зафиксировано в западных регионах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление директора по развитию ЛУН Елены Унаньян во время Инвестиционного форума в Киеве. По ее словам, наибольшее подорожание жилья произошло в таких городах:
- Ивано-Франковск – рост на 63% (с $520 до $850 за квадратный метр).
- Ужгород – цены поднялись на 44% ( $800 → $1150 ).
- Львов и Ровно – увеличение на 40% ( $950 → $1330, $650 → $950 соответственно).
- Черновцы – рост на 33% ( $750 → $1000 ).
Какие города лидируют по темпам роста в 2024-2025 годах?
Стремительнее всего в 2024-2025 годах дорожало жилье в таких городах:
- Ровно – +10% за последний год.
- Винница – +9%.
- Ивано-Франковск – +8%.
- Черновцы – +5%.
- Одесса – +5% (в первый раз с начала войны).
Львов — это самый дорогой город по ценам на новостройки в 2025 году – средняя цена квадратного метра здесь $1330. Это на 5% дороже, чем в Киеве.
В Киеве цены на первоначальную недвижимость остаются стабильными. В прошлом году они снизились на 1%. В Киевской области стоимость также остается неизменной – $900, что на 30% дешевле, чем в столице.
Несмотря на близость к фронту, Днепр демонстрирует устойчивость – здесь зафиксировано 5% роста цен. Стоимость квадратного метра составляет $1100, что делает город третьим самым дорогим в Украине.
Стоит ли инвестировать в недвижимость?
На рынке первичного жилья происходят изменения:
- Количество новых ЖК уменьшилось на 14% по сравнению с 2021 годом.
- В Киеве и области количество новостроек сократилось на 21%, тогда как в Львовской области их стало на 15% больше.
- В 2024 году стартовало лишь 207 новых ЖК – это вдвое меньше, чем в 2021-м.
- 70% проектов стартовали в пригороде Киева, а 30% – в столице.
Рынок недвижимости Украины продолжает адаптироваться к условиям войны. Наибольший рост цен произошел в западных регионах, Львов уже полтора года опережает Киев по стоимости жилья. Инвесторы продолжают вкладывать в первичный рынок, особенно в пригород столицы.
Ранее "Телеграф" писал о том, могут ли выселить из квартиры за долги по коммуналке. Что гласит закон и какие риски действительно существуют.