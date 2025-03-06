Цены на квартиры в Украине резко выросли: ТОП-5 городов с рекордным подорожанием

Сколько стоит квадратный метр в 2025 году? Самые дорогие города Украины

Рынок первичной недвижимости в Украине продолжает меняться под влиянием войны. В некоторых городах цены на квартиры в новостройках выросли на 40-60%, и наибольшее подорожание зафиксировано в западных регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление директора по развитию ЛУН Елены Унаньян во время Инвестиционного форума в Киеве. По ее словам, наибольшее подорожание жилья произошло в таких городах:

Ивано-Франковск – рост на 63% (с $520 до $850 за квадратный метр).

– рост на (с до за квадратный метр). Ужгород – цены поднялись на 44% ( $800 → $1150 ).

– цены поднялись на ( ). Львов и Ровно – увеличение на 40% ( $950 → $1330 , $650 → $950 соответственно).

– увеличение на ( , соответственно). Черновцы – рост на 33% ( $750 → $1000 ).

Какие города лидируют по темпам роста в 2024-2025 годах?

Стремительнее всего в 2024-2025 годах дорожало жилье в таких городах:

Ровно – +10% за последний год.

– +10% за последний год. Винница – +9%.

– +9%. Ивано-Франковск – +8%.

– +8%. Черновцы – +5%.

– +5%. Одесса – +5% (в первый раз с начала войны).

Львов — это самый дорогой город по ценам на новостройки в 2025 году – средняя цена квадратного метра здесь $1330. Это на 5% дороже, чем в Киеве.

В Киеве цены на первоначальную недвижимость остаются стабильными. В прошлом году они снизились на 1%. В Киевской области стоимость также остается неизменной – $900, что на 30% дешевле, чем в столице.

Несмотря на близость к фронту, Днепр демонстрирует устойчивость – здесь зафиксировано 5% роста цен. Стоимость квадратного метра составляет $1100, что делает город третьим самым дорогим в Украине.

Инфографика: ЛУН

Инфографика: ЛУН

Стоит ли инвестировать в недвижимость?

На рынке первичного жилья происходят изменения:

Количество новых ЖК уменьшилось на 14% по сравнению с 2021 годом.

по сравнению с 2021 годом. В Киеве и области количество новостроек сократилось на 21% , тогда как в Львовской области их стало на 15% больше .

, тогда как в Львовской области их стало . В 2024 году стартовало лишь 207 новых ЖК – это вдвое меньше, чем в 2021-м .

– это . 70% проектов стартовали в пригороде Киева, а 30% – в столице.

Рынок недвижимости Украины продолжает адаптироваться к условиям войны. Наибольший рост цен произошел в западных регионах, Львов уже полтора года опережает Киев по стоимости жилья. Инвесторы продолжают вкладывать в первичный рынок, особенно в пригород столицы.

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