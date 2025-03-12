Руководитель ТЦК избил женщину-волонтера до потери сознания: что известно

Начальник Лозовского ТЦК в пьяном виде избил волонтера: подробности.

В Харьковской области разгорелся громкий скандал вокруг временно исполняющего обязанности начальника Лозовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) Артура Воронцова.

По данным журналистов "СтопКора", 6 марта 2025 года он в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил волонтерку Алину Бологову.

Пострадала мать троих детей, которая с начала войны помогает Вооруженным Силам Украины, в частности занимается пошивом военной формы. Адвокат женщины Зоряна Обора сообщила, что Лозовской районный отдел полиции ГУНП в Харьковской области проводит досудебное расследование, в рамках которого Алина официально признана потерпевшей.

Этот случай – не первый скандал, связанный с Воронцовым. По словам журналистов, ранее он уже нарушал закон, однако ни одного наказания не понес. Также отмечается, что Воронцов — кум начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артема Требесова, который, несмотря на ряд коррупционных скандалов, продолжает занимать свой пост.

Харьковский ОТЦК и СП отреагировал на ситуацию, отметив, что конфликт между Воронцовым и Бологовой действительно имел место. В официальном заявлении указано, что по прибытии полиции волонтерка сначала заявила, что не имеет претензий к военным.

Также военное командование отмечает, что обнародованное видео содержит лишь фрагменты происшествия, которые якобы не дают полную картину конфликта. В настоящее время идет служебное расследование, а руководство ОТЦК обещает содействовать следственным действиям.

Несмотря на официальные заявления, резонанс в обществе растет. Общественность требует прозрачного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал должностное лицо территориального центра комплектования (ТЦК) Виталия С. виновным в превышении служебных полномочий из-за незаконной мобилизации гражданина России.