В Днепре мужчина сбил сотрудника ТЦК и возил его на капоте по городу (видео)

Водитель может обойтись штрафом

В Днепре водитель легковушки Tesla наехал на военнослужащего ТЦК и некоторое время возил его на капоте. Теперь ему грозит наказание.

Видеозаписи инцидента были обнародованы в местных telegram-каналах. В самом ТЦК уже объяснили, что произошло.

Отмечается, что 10 марта сотрудники центра комплектации вместе с полицейскими выявили двух нарушителей военного учета, которые находились в розыске. Во время выяснения всех обстоятельств к месту подъехал автомобиль Tesla, а его водитель представился начальником этих мужчин.

Как оказалось, у него тоже при себе не было учетных документов. Он начал вести себя агрессивно и толкнул одного из военных, а затем сел в автомобиль и наехал на другого.

Сотрудник ТЦК получил легкие телесные повреждения и был доставлен в медицинское заведение.

Против правонарушителя было открыто уголовное дело по ч1 ст 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов (850 гривен), общественными работами до 200 часов или исправительными работами на срок до одного года.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области 10 марта двое мужчин побили сотрудника территориального центра комплектования. Инцидент произошел при исполнении военнослужащим его обязанностей.