Коммунальщики в Киеве потратят 1,5 млн гривен на обслуживание счетчиков

Закупка осуществляется без применения открытых торгов

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объявило тендер на услуги по ремонту и техническому обслуживанию измерительных приборов. Проект включает закупку услуг для обслуживания теплосчетчиков ЭРГОМЕРА-125, находящихся в зоне деятельности предприятия.

Об этом говорится на платформе онлайн-закупок "Prozorro". Объявление появилось 12 марта. Срок предоставления услуг истекает 31 декабря 2025 года.

Ожидаемая стоимость заказа составляет 1 512 495,11 грн. За эти средства планируют отремонтировать и технически обследовать измерительные, испытательные и контрольные приборы ЭРГОМЕРА-125.

Срок предоставления услуг — 40 рабочих дней с условием послеоплаты.

В то же время стоит отметить, что данная закупка осуществляется без применения открытых торгов.

Расчет стоимости услуг по ремонту и обслуживанию теплосчетчиков

Общая стоимость работ (без налогов) 50 счетчиков за основные этапы:

выезд и диагностика — 10 200 грн;

ремонт на месте — 2 125 грн;

установка и демонтаж монтажных вставок — 8 500 грн;

проведение ремонта на территории исполнителя — 136000 грн;

монтаж, наладка и подключение — 38 250 грн;

оформление документации — 9350 грн.

Основная и дополнительная оплата труда специалистов, выполняющих работы, составляет 242 675 грн. В целом сумма расходов на данный тендер вместе с налогами — более 1,5 млн грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что коммунальщики в Николаеве собираются отремонтировать себе Lexus почти за миллион гривен. Открытый аукцион для определения победителя состоится 19 марта 2025 года.