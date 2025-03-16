Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Генерал имеет 27 лет опыта службы в ВСУ

В Украине сменился начальник Генерального штаба ВСУ. Генерал-майор Андрей Гнатов на этом посту сменил генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram. Отмечается, что решение принял президент Владимир Зеленский по представлению главы МОУ Рустема Умерова.

"Сегодня по моему представлению Президент Украины назначил начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Гнатова Андрея Викторовича. У него более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами ВСУ", — сообщил Умеров.

Андрей Гнатов

Он добавил, что Баргилевич перейдет на должность генерального инспектора Министерства обороны и будет заниматься вопросами контроля соблюдения стандартов и укрепления дисциплины.

"Сегодня его экспертиза необходима для реформирования Главной инспекции и внедрения современных механизмов контроля в Силах обороны, что позволит повысить дисциплину, оперативность и боеспособность наших войск", — добавил Умеров.

Анатолий Баргилевич

Как сообщалось ранее, на днях стало известно об увольнении генерала Дмитрия Красильникова, который руководил ОТГ "Север". В Генштабе после этого объяснили, что решение продиктовано кардинальными изменениями в системе управления ВСУ и никак не связано с ситуацией в Курской области.