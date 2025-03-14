Лукашенко не подбирал дипломатических слов и обидел Зеленского на весь мир (видео)

Самопровозглашенный рассказал о звонках Путину из Украины

Владимир Зеленский был "сыном" президенту Беларуси Александру Лукашенко. А Путину тайком звонили по телефону "некоторые" из Украины и разговаривали с ним.

Новую тираду в адрес Зеленского Лукашенко издал в Москве в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз оскорбил украинского лидера.

Белорусский политик рассказал, что "определенные представители Украины" разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Ну, это не публичная была договоренность, что они будут говорить. Это пока Владимир Владимирович не обнародует. Я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты, Ольга, не узнали. Ну, возможно, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил. Звонили ему, чтобы поговорить. Поэтому вот они такие пропагандисты. Но там под одеялом, под покровом каким-то идут, как всегда", — наговорил Лукашенко.

Скабеева предположила, что происходят "движения по свержению Зеленского" и уточнила, как сейчас Лукашенко называет украинского президента, отталкиваясь от того, что гость раньше называл его "Володя".

"Володя, как сын мне был, а поступил как гнида", — ответил он.

Напомним, что Александр Лукашенко в начале полномасштабного вторжения извинялся за пуски российских ракет с территории Белоруссии. В телефонном разговоре он заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не виновен в запусках этих ракет, но ничего не может поделать.

Позже "Телеграф" писал, действительно ли Лукашенко извинился перед Зеленским.