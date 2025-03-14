Трамп рассказал, о чем он разговаривал с Путиным

Не исключено, что Путин прибегает к манипуляциям

Трамп и Путин провели разговор и президен Америки заявил об "очень хороших и продуктивных переговорах". При этом Трамп отметил, что сейчас тысячи украинских солдат якобы находятся в окружении армии РФ и он настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни.

Об этом Трамп написал в своей соцсети truth social. По всей видимости речь идет о Курской области, хотя Украина эту информацию официально не подтверждает.

Трамп также подчеркнул, что после переговоров с Путиным "есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится".

Полный текст заявления Трампа о разговоре с Путиным "Телеграф" представляет ниже:

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится — НО В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ И НАХОДЯТСЯ В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ (вероятно речь идет о Курской области, об окружении украинских войск там заявлял вчера Путин, но Украина этого не подтверждала — Ред.) Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!".

Напомним, 13 марта Трамп прокомментировал ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Глава США сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что перемирие Украины и России — это не подготовка к заморозке войны и на такой сценарий руководство нашей страны соглашаться не собирается. Кроме этого Европа обязательна должна быть приобщена к мирному процессу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что, по словам Владимира Зеленского, Путин боится сказать прямо президенту США Дональду Трампу, что хочет продолжать войну против Украины, поэтому прибегает к манипуляциям.