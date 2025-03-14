Путин показательно унизил посланника Трампа. Кого еще заставлял ждать президент РФ

Это похоже на классическую путинскую игру с целью демонстрации своей силы

Путин заставил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа около 8 часов ждать встречи с ним. При этом гость из Америки покинул Москву сразу же после окончания переговоров, которые проходили за закрытыми дверями.

Об этом сообщает Sky News. По предположению издания, Путин сделал это специально, чтобы показать американцам, что "он здесь босс и только он устанавливает графики".

Уиткофф, которого называют главным "переговорщиком" Дональда Трампа, посетил Россию, чтобы передать Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня. Однако прибыв в Москву около обеда, ему пришлось прождать не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль.

В конечном итоге встреча прошла глубокой ночью за закрытыми дверями. О чем разговаривали Путин и Уиткофф до сих пор не раглашается.

Известно, что покинул Москву спецпосланник Трампа сразу же после окончания переговоров и не стал задерживаться ни на минуту.

"Путин, по-видимому, был слишком занят встречей с другим человеком — белорусским лидером Александром Лукашенко — во время поспешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне. Мы не знаем наверняка, было ли время визита Лукашенко выбрано намеренно, но это определенно не было похоже на совпадение. Вместо этого это было похоже на классическую путинскую игру с целью демонстрации своей силы", — пишет Sky News.

Также журналисты издания подчеркнули, что Путин не любит, когда ему указывают, что делать, особенно на его собственной территории и такое неуважительное поведение по отношению к спецпосланнику Трампа было очевидным посланием американцам о том, что "он тут босс и только он устанавливает графики".

Кого еще из мировых лидеров заставлял ждать Путин

Издание Forbes сообщало о том, что "опоздания давно уже стали неотъемлемой частью делового этикета Владимира Путина" и он вынуждал ждать встречи с ним многих мировых лидеров.

К примеру, он опаздывал на встречи к следующим известным личностям (и это лишь мизарный перечень людей, которых Путин намеренно унижал своими опозданиями):

к Папе Римскому Франциску он опоздал на целый час

к ныне покойной королеве Англии Елизавете II на 12 минут, что является грубым нарушением монаршего этикета ( сама королева прибыла на встречу за 5 минут до ее намеченного начала)

к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель на 4 часа 15 минут

к экс-президенту США Бараке Обаме на 40 минут

к премьер-министру Индии Нарендре Моди на 1 час

к иностранным инвесторам более чем на 2 часа

к королю Швеции Карлу XVI Густаву на 30 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин согласен на перемирие, но хочет остановки мобилизации. Он также подчеркнул, что Кремль выступает за прекращение огня на 30 суток, но они хотят "гарантий".