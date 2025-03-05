Украина работает над планом для приближения мира: когда он будет готов, рассказал Зеленский

Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности и будет за столом переговоров

План мира в Украине будет готов в ближайшее время. Над ним идет работа, сообщил 5 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он написал на своей странице в Телеграм. Зеленский провел разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить совместные усилия.

"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", — написал глава государства.

По его словам, Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США.

"Также говорили о реализации нашей инициативы "Продовольствие из Украины". Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа. Спасибо за все, что Словения делает для Украины", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский после ссоры с Дональдом Трампом в овальном кабинете сделал заявление. Он заверил, что Украина готова к миру.

Украинский лидер назвал шаги Украины, которые могли бы стать первым этапом к миру (если Россия готова сделать то же самое):

освобождение пленных,

немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры,

немедленное перемирие на море,

Ранее "Телеграф" писал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц во время телефонного разговора обсудили место и дату переговоров с Россией.