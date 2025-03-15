"Больные дегенераты": Трамп набросился на британских журналистов из-за новости про Виткоффа и Путина

Американский президент обозвал уважаемый британский телеканал "дегенератами"

Президент США Дональд Трамп набросился с критикой на журналистов британского телеканала Sky News, написавших, что специальный посланник президента Стив Виткофф восемь часов ждал встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Трамп не выбирал слова, среди прочего назвав телеканал "фейковыми новостями", а авторов новости — "больными дегенератами".

Трамп выложил пост в своей соцсети Truth Social. Он заявил, что никакого ожидания не было вообще.

"Фейковые новости, как всегда, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего почтенного посла и специального посланника Стива Виткоффа ждать более девяти часов, тогда как на самом деле никакого ожидания не было вообще", — написал он.

Трамп также заявил, что телеканал якобы "потерял рейтинги", именно поэтому журналисты "придумали" эту историю. Мол, переговоры с Россией проходят "очень хорошо".

"Единственная причина, по которой они придумали эту историю, – попытка унизить нас, потому что они больные дегенераты, которым пора начать правильно освещать новости. Именно поэтому они потеряли свои рейтинги, аудиторию и уважение… Другие встречи с представителями России действительно проходили и, конечно, заняли какое-то время, но они были очень продуктивными. После этого все пошло быстро и эффективно, и, судя по всему, все складывается, надеюсь, очень хорошо!", – заявил американский президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин соглашается на перемирие, но хочет остановки мобилизации. Он также подчеркнул, что Кремль выступает за прекращение огня на 30 суток, но они хотят "гарантий".

Украина со своей стороны заинтересована в прекращении огня и готова пойти на предложения США. При этом она не признает территориальные уступки и поддерживает размещение миротворцев на своей территории.