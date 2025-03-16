Рубио и Лавров поговорили по телефону: касались ли в разговоре вопроса Украины

Из плохих новостей – то, что обе стороны договорились восстанавливать связь между США и РФ

Государственный секретарь США Марк Рубио 15 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы они обсудили, в частности, продвижение в вопросе мирных переговоров по войне в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Государственного департамента США. Из плохих новостей – то, что обе стороны договорились возобновлять связь между США и РФ.

Также Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам встречи представителей США с делегацией Украины и по итогам "переговоров" с представителями российского режима. Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова о начале операции против хуситов в Йемене.

"Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта делегации Украины и США встретились в Саудовской Аравии. В результате переговоров Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, если Россия также на это согласится и не будет нарушать договоренности.

Утром 13 марта самолет спецпосланника президента США Стива Виткоффа пересек воздушное пространство России, и у него была запланирована встреча с Путиным, которая прошла в закрытом режиме. При этом президент США Дональд Трамп отреагировал на ответ Путина на предложение о прекращении огня. Он заявил, что надеется на правильные шаги Москвы и хотел бы видеть реальное прекращение огня с российской стороны.

Позже Трамп заявил, что он провел переговоры с Путиным и назвал их "очень продуктивными". Он также подчеркнул, что теперь появились "очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт или соглашения, аналогичные Минским договоренностям. По словам руководителя Офиса президента, Украина представила США во время встречи в Джидде свои "красные линии" для мирных переговоров.