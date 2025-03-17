Можно ли уволиться из ВСУ, если мобилизовали противоправно: Верховный суд дал пояснения

Верховный суд не считает незаконную мобилизацию поводом для увольнения из армии

Нарушения процедуры призыва военнообязанного в ряды ВСУ не может отменить его мобилизацию, даже если они будут доказаны в суде. Мобилизация необратима.

Об этом свидетельствует решение Кассационно административного суда Верховного суда (КАС ВС) по иску военнослужащего, оспаривавшего свою мобилизацию.

"Истец, обращаясь в суд первой инстанции за защитой своих прав, их нарушение связывал с несоблюдением порядка проведения его призыва на военную службу, заключающемся в не прохождении истцом медицинского осмотра во время призыва на военную службу", – говорится в пояснении.

Отмечается, что суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал противоправными действия районного ТЦК и СП по мобилизации военнообязанного и обязал воинскую часть уволить его с военной службы, что, по мнению судов обеих инстанций, является надлежащим восстановлением нарушенных прав истца.

Однако Верховный суд пояснил, что восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников. Между тем обязательства воинской части уволить военнослужащего выходит за пределы правоотношений между РТЦК и СП и истцом.

Верховный суд считает, что право истца на надлежащую процедуру его призыва на военную службу было нарушено. Однако увольнение гражданина с военной службы не решает правомерности акта, который принимается по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу, а значит является неэффективным.

Суд постановил, что такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения и создавать ситуацию неисполнимости судебного решения.

"Процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу", – утверждает суд.

Суд пришел к выводу, что способ защиты истцом своих прав не соответствует сути их нарушения, а удовлетворение его требований не приведет к восстановлению его прав. Таким образом КАС ВС признал выводы судов обеих инстанций в этой части ошибочными.

"Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", – говорится в документе.

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