Кто должен стать на воинский учет в апреле 2025 года
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Призывников до 25 лет не мобилизуют
В апреле 2025 года в Украине на воинский учет должны стать все юноши, которым исполнилось или исполнится в этом году 17 лет. Это касается как школьников, так и тех, кто уже завершил обучение.
Если парень еще учится в школе, о постановке на учет должны сообщить непосредственно в учебном заведении. Об этом говорится в материале NV.
Если же он не учащийся школы, ответственность за информирование возлагается на:
- председателей сельских, поселковых и городских рад;
- руководителей учреждений и организаций;
- голов ОСМД или жилых домов.
Означает ли это мобилизацию
Не стоит путать постановку на учет с мобилизацией. По украинскому законодательству мобилизовать могут только с 25 лет. До этого момента все данные о призывнике хранятся в реестре "Оберег".
Итак, даже если юноша встал на учет в апреле 2025 года, это не означает немедленный призыв в армию. Однако важно выполнить требования закона и своевременно явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в указанный день.
Следует отметить, в случае если школьник не попал в военкомат вместе с одноклассниками, он обязан обратиться самостоятельно и не позднее установленного срока. Если повестка не пришла домой, следует уточнить информацию в учебном заведении или местном совете.
Напомним, срочную службу в 2025 году заменит базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Она станет обязательной для большинства граждан призывного возраста, в частности, для студентов высших учебных заведений.
Во время базовой подготовки обучают:
- обращение с оружием и его применение;
- действия на поле боя (передвижение и ориентировка на местности);
- оказание к медицинской помощи;
- предоставление первичной психологической помощи и самопомощи;
- обращение с самодельными взрывными устройствами;
- соблюдение норм интернационального гуманитарного права и правил ведения войны.
Если студент не сдаст экзамен по базовой подготовке или получит неудовлетворительную оценку, его могут отчислить из вуза. Это означает, что без успешного завершения БОВП дальнейшее обучение в ЗВО будет невозможным.
Ранее "Телеграф" писал, как стать на учет в ТЦК и какие документы для этого нужны. Если мужчина зарегистрировал новое место жительства, через определенный срок должен появиться в военкомате.