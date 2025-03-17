"Как никогда близки к миру": в США рассказали, чего ждут от переговоров Трампа и Путина

В США готовы "надавить" на Россию, если разговор пойдет не так, как ожидалось

В Вашингтоне убеждены, что "подошли как никогда близко" к завершению войны России против Украины. Многое станет понятно после завершения телефонного разговора президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом рассказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в понедельник. По ее словам, в США не исключают применения "рычагов давления" против Москвы, если разговор не оправдает ожидания Трампа.

"Президент уже говорил об этом, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется. Я бы не стала опережать президента в принятии столь серьезного решения. США обнародуют итоги предстоящего разговора Трампа с Путиным сразу после его завершения", — сказала она.

Она также отметила, что "стороны никогда не были ближе к миру в Украине, чем сейчас, и Трамп решительно настроен достичь этой цели".

Левитт добавила, что во время разговора также будет обсуждаться судьба Запорожской АЭС. Она отметила, что все вопросы, о которых будет говорить Трамп, до этого обсуждались с украинской стороной.

Вместе с тем, она не стала вдаваться в детали, отметив, что "было бы неразумно опережать завтрашний разговор".

Как сообщалось ранее, Трамп ранее подтвердил, что проведет разговор с Путиным 18 марта. По его словам, американская сторона хочет "увидеть, сможет ли положить конец этой войне".