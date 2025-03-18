Переговоры Трампа и Путина по телефону: в котором часу по Киеву начнется разговор

Разница во времени с Вашингтоном составляет шесть часов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта. Стало известно, во сколько состоится беседа.

Информацию об этом опубликовали в различных СМИ. Там указывают, что звонок назначен на 17:00 по Киеву.

В Москве тем временем будет 18:00, а в Вашингтоне — 11:00. Разница во времени между столицей США и Украиной составляет 6 часов, а с Россией — 7 часов.

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что разговор ожидается в 16-18 часов по московскому времени. То есть, в 15:00 — 17:00 по киевскому.

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Что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Спецпредставитель США Ближнего Востока Стив Виткофф после визита в Москву сообщил, что разговор Трампа и Путина состоится в ближайшее время. Он заявил, что США "уменьшают разрыв между двумя странами" и, что у Трампа с Путиным будет "хороший и положительный" разговор.

Позже стало известно, что телефонная беседа запланирована на 18 марта. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что разговор планируется именно в этот день. Кремль не раскрывает деталей будущего разговора своего лидера с Трампом.

Также Трамп очертил основные темы своей предстоящей беседы с Путиным. Он рассказал, что вопросы территории и электростанции станут частью разговора о завершении российско-украинской войны.

При этом, в США не исключают применения "рычагов давления" против Москвы, если разговор не оправдает ожидания Трампа. Об этом рассказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

России надеются на то, что предстоящий разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным позволит "реанимировать" отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-посол США предположил, что Путин потребует еще больших уступок от Украины. Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Путин, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие, поскольку уже многое получил. Но Трамп играет с Путиным в плохую игру – по правилам жителя Кремля.