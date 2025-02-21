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Отсрочка будет? Заберут ли в армию отца ребенка с инвалидностью

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Мобилизация
Мобилизация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы рассказали, какие документы нужно собрать

Несмотря на всеобщую мобилизацию, некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва. В частности, это касается мужчин, которые заботятся о ребенке с инвалидностью.

Юристы объяснили, когда и как можно оформить отсрочку по уходу за больным ребенком. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить:

  • родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет – это касается не только биологических родителей, но и опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей;
  • люди, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы – независимо от возраста ребенка;
  • родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности, при наличии соответствующего медицинского заключения.

Как получить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением и документами, подтверждающими родственную связь и состояние ребенка.

В пакет необходимых документов входят:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК);
  • документы, подтверждающие статус опекуна или попечителя (при необходимости).

Заявление рассматривают до семи дней, а в случае дополнительных проверок – до 15 дней. В этот период мобилизовать военнообязанного не могут, отмечают юристы.

Отсрочка от мобилизации действует, пока существуют соответствующие основания, но если ребенок достигнет 18 лет и не будет I или II группы инвалидности, право на отсрочку теряется.

Ранее "Телеграф" писал, как многодетному отцу оформить отсрочку, если дети проживают с матерью. Юрист объяснил, какие документы нужно подать в ТЦК и СП.

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#Мобилизация #Отсрочка от мобилизации #Ребенок с инвалидностью