В ЕС против передачи Украине активов России: Politico раскрыло список стран

Мнение Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас разделилось

Предложение о конфискации российских замороженных активов для передачи средств Украине не поддержали ряд стран Европы во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ведь эти активы могут стать рычагом влияния на переговоры РФ и США.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что ЕС и другие страны могут арестовать российские активы, ведь они не вошли в переговорную группу по войне в Украине.

Среди стран, поддерживающих немедленную передачу замороженных активов РФ Украине — Польша, Чехия, а также главный дипломат ЕС Кая Каллас.

В то же время стран, которые против этого больше, говорят о Франции, Германии, Италии, Испании и президентке Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Одним из аргументов противников передачи замороженных активов - опасение напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.

"Если бы вы разморозили (активы, — ред.) и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", — заявил один из дипломатов ЕС.

К тому же, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом подчеркнул, что Запад может законно использовать доходы от активов во время войны. Но настоял, что конфискация этих активов якобы незаконна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что партнеры Украины объявили о новых пакетах помощи, в которые вошли и замороженные активы России.