Псевдоактивисту Стахову в третий раз не избрали меру пресечения: в чем причина

Заседание перенесли, поскольку Стахов хочет, чтобы ему назначили другого судью

В понедельник, 30 сентября, во Львове Галицкий районный суд в третий раз не избрал меру пресечения пророссийскому активисту Остапу Стахову. Его подозревают в мошенничестве и препятствии законной деятельности ВСУ.

Еще до начала заседания Стахов подал ходатайство об отводе судьи Виктора Романюка, которое суд удовлетворил. Об этом сообщает Zaxid.net.

Однако во время судебного заседания подозреваемый говорил, что не имеет претензий к составу суда.

Прошедшие два раза, 25 и 27 сентября, суд не смог избрать Остапу Стахову меру пресечения, поскольку он находилась на допросе в полиции вместе с адвокатом. Поэтому в суд не явился.

Издание пишет, что на этот раз Стахов пришел на судебное заседание со своими сторонниками. Они нападали на журналистов в зале суда. При этом сам подозреваемый показывал псевдожурналистское удостоверение и рассказывал, что его "терроризируют".

Кто такой Остап Стахов

Против Стахова с 2021 года возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя. Он получил подозрение после организации антивакцинаторских протестов в Киеве. Одно время Стахов находился в СИЗО, но в январе вышел на свободу. Тогда его соратники заплатили за него почти миллион гривен залога. Впоследствии суд смягчил меру пресечения. Залог был перечислен на нужды ВСУ.

В 2023 году Стахов вместе с антивакцинатором Олегом Геричем из Киевской области начал организовывать платные псевдожурналистские курсы. Так называемые ученики получали журналистские удостоверения, чтобы угрожать полиции и работникам ТЦК.

В конце весны 2024 пророссийский активист прекратил сотрудничество с Геричем и начал организовывать курсы с пророссийским блоггером Жаном Новосельцевым. Последний 23 июля получил подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ.

В мае 2024 года Стахов пытался возобновить регистрацию своих псевдомедиа. Нацсовет отказался перерегистрировать фейковые СМИ. Поэтому теперь эти удостоверения недействительны. Однако впоследствии Стахов зарегистрировал "Львовский профессиональный союз журналистов" и начал продавать удостоверение от его имени.

Ранее "Телеграф" писал, что нардепу Николаю Тищенко продлили меру пресечения еще на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение суда сильно возмутило обвиняемого. По его словам, он 52 года живет и передвигается без охраны.