Почему часть украинцев исторически переходила на сторону врагов, как это влияло на судьбу страны и какие уроки можно извлечь из этого для современного противостояния России

История Украины полна как героических страниц, так и примеров предательства и коллаборационизма. В течение веков оккупанты использовали своих сторонников среди местного населения для легитимации и укрепления своего господства на украинских землях.

Феномен предательства и коллаборационизма в украинской истории имеет глубокие корни и сложные предпосылки. Как отмечает историк Олег Криштопа, коллаборантами считаются те, кто помогает врагам, и это явление сопровождало украинцев на протяжении веков.

Исторические начала коллаборационизма

Уже в XIII веке предки современных московитов стали вассалами Золотой Орды и воевали против бывших соплеменников. После потери государственности украинская элита дважды предала свой народ: сначала шляхта ополячилась, а потом козацкая старшина обрусела, получив дворянские титулы от Российской империи.

Ярким примером ополячивания украинской элиты является фигура князя Яремы Вишневецкого. Родившийся в православной семье знатного украинского княжеского рода, он перешел в католичество и стал одним из самых жестоких врагов козачества во время восстания Хмельницкого. Владея огромными имения ми на Левобережье, Вишневецкий с особой жестокостью подавлял восстание украинских крестьян, за что получил прозвище "Ярема — кровавый баба".

Причины этого явления кроются, прежде всего, в том, что верность в те времена измерялась не понятием нации, а преданностью монарху и вере. Именно поэтому Богдан Хмельницкий, поднимая восстание, выбирал союзников по религиозному признаку, что привело к Переяславскому соглашению с Московией.

Мотивы предательства и выдающиеся предатели козацкого времени

По оценкам историков, люди соглашаются на коллаборационизм по трем основным причинам:

идеологические убеждения;

материальная выгода:

страх за свою жизнь и безопасность.

Именно такими мотивами руководствовались известные предатели эпохи Ивана Мазепы: полковник-обозный Иван Нос, показавший московитам тайный ход к Батурину, что привело к полному уничтожению гетманской столицы и гибели тысяч жителей в 1708 году.

Полковник Игнат Галаган помог Петру I уничтожить Запорожскую Сечь, издав тайные подходы к козацкой твердыне. Оба получили высокие должности и имения за измену.

Показательна также история Василия Кочубея и Ивана Искры, которые донесли на гетмана Мазепу царю Петру I. Хотя формально они действовали в духе верности монарху, их действия подорвали планы освобождения Украины. После поражения Мазепы под Полтавой его преемник Иван Скоропадский, хоть и сочувствовал восставшему гетману, но с готовностью принял булаву от Петра I.

Особую роль в измене козацкой идее сыграл Юрий Хмельницкий, сын Богдана. По словам историков, во время переговоров в Переяславе его напоили и подсунули на подпись фальсифицированный договор, существенно ограничивший права Украины.

Украинцы на службе империи

В Российской империи украинцы могли сделать сногсшибательную карьеру, в отличие от других империй. Среди известных украинцев на службе у царя:

Феофан Прокопович — ректор Киево-Могилянской академии, после поражения Мазепы переехавший в Петербург и ставший главным идеологом реформ Петра I. Именно он предложил переименовать Московию в Россию, фактически став "крестным отцом" новой имперской идентичности.

— ректор Киево-Могилянской академии, после поражения Мазепы переехавший в Петербург и ставший главным идеологом реформ Петра I. Именно он предложил переименовать Московию в Россию, фактически став "крестным отцом" новой имперской идентичности. Александр Безбородько — канцлер Российской империи, один из самых влиятельных государственных деятелей при дворе Екатерины II и Павла I. Происходил из казацкой старшины, но полностью посвятил себя службе империи.

— канцлер Российской империи, один из самых влиятельных государственных деятелей при дворе Екатерины II и Павла I. Происходил из казацкой старшины, но полностью посвятил себя службе империи. Михаил Милорадович и Иван Паскевич – выдающиеся полководцы, происходившие из Украины, но прославившиеся завоевательными походами для Российской империи. Паскевич, в частности, получил титул "князя Варшавского" за подавление польского восстания 1830-1831 годов.

Коллаборационизм в XX веке

Во время освободительной борьбы 1917-1921 годов коллаборационизм стал массовым явлением. Большевики активно вербовали предателей среди украинцев, чтобы придать своей агрессии вид гражданского конфликта.

Один из них – Николай Щорс, командир большевистской дивизии, воевавший против армии УНР. Его памятник до сих пор стоит в Киеве, иронично на перекрестке с улицей Симона Петлюры. Щорс был убит большевиками выстрелом в затылок, когда его заподозрили в "украинском национализме".

Во Второй мировой войне вопрос коллаборационизма приобрёл дополнительную сложность. Действовал принцип "кто бы ни победил в войне, Гитлер или Сталин, оба назвали бы украинцев предателями". Так, Степана Бандеру Кремль называл "агентом нацистов", а нацисты — "ставленником Кремля". На самом же деле Бандера провел большую часть войны в нацистском концлагере.

Современные реалии

Полномасштабное вторжение России в 2022 году подтвердило, что враг рассчитывал на массовое предательство украинцев. Однако, в отличие от предыдущих веков, сегодня коллаборационизм — маргинальное явление, ограничивающееся преимущественно отдельными лицами с корыстными мотивами.

Как свидетельствует исторический опыт, судьба коллаборантов обычно трагична: их ликвидируют либо собственные "работодатели", либо те, кого они предали. У современной Украины, в отличие от прошлых эпох, есть все инструменты для противодействия этому явлению и сохранение государственного суверенитета.

Ранее "Телеграф", как дети известных украинцев встали на "ложный путь" и к чему это привело. Ведь предательство национальных интересов может повлиять на несколько поколений потомков.