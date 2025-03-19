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Они бы получили до 15 лет: узнайте, кто были самые известные коллаборанты в украинской истории

Автор
Катерина Шполянская
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Исторические фигуры, которых сегодня сочли бы коллаборантами
Исторические фигуры, которых сегодня сочли бы коллаборантами. Фото Коллаж "Телеграф"

Почему часть украинцев исторически переходила на сторону врагов, как это влияло на судьбу страны и какие уроки можно извлечь из этого для современного противостояния России

История Украины полна как героических страниц, так и примеров предательства и коллаборационизма. В течение веков оккупанты использовали своих сторонников среди местного населения для легитимации и укрепления своего господства на украинских землях.

Феномен предательства и коллаборационизма в украинской истории имеет глубокие корни и сложные предпосылки. Как отмечает историк Олег Криштопа, коллаборантами считаются те, кто помогает врагам, и это явление сопровождало украинцев на протяжении веков.

Исторические начала коллаборационизма

Уже в XIII веке предки современных московитов стали вассалами Золотой Орды и воевали против бывших соплеменников. После потери государственности украинская элита дважды предала свой народ: сначала шляхта ополячилась, а потом козацкая старшина обрусела, получив дворянские титулы от Российской империи.

Ярким примером ополячивания украинской элиты является фигура князя Яремы Вишневецкого. Родившийся в православной семье знатного украинского княжеского рода, он перешел в католичество и стал одним из самых жестоких врагов козачества во время восстания Хмельницкого. Владея огромными имения ми на Левобережье, Вишневецкий с особой жестокостью подавлял восстание украинских крестьян, за что получил прозвище "Ярема — кровавый баба".

Причины этого явления кроются, прежде всего, в том, что верность в те времена измерялась не понятием нации, а преданностью монарху и вере. Именно поэтому Богдан Хмельницкий, поднимая восстание, выбирал союзников по религиозному признаку, что привело к Переяславскому соглашению с Московией.

Мотивы предательства и выдающиеся предатели козацкого времени

По оценкам историков, люди соглашаются на коллаборационизм по трем основным причинам:

  • идеологические убеждения;
  • материальная выгода:
  • страх за свою жизнь и безопасность.

Именно такими мотивами руководствовались известные предатели эпохи Ивана Мазепы: полковник-обозный Иван Нос, показавший московитам тайный ход к Батурину, что привело к полному уничтожению гетманской столицы и гибели тысяч жителей в 1708 году.

Полковник Игнат Галаган помог Петру I уничтожить Запорожскую Сечь, издав тайные подходы к козацкой твердыне. Оба получили высокие должности и имения за измену.

Показательна также история Василия Кочубея и Ивана Искры, которые донесли на гетмана Мазепу царю Петру I. Хотя формально они действовали в духе верности монарху, их действия подорвали планы освобождения Украины. После поражения Мазепы под Полтавой его преемник Иван Скоропадский, хоть и сочувствовал восставшему гетману, но с готовностью принял булаву от Петра I.

Особую роль в измене козацкой идее сыграл Юрий Хмельницкий, сын Богдана. По словам историков, во время переговоров в Переяславе его напоили и подсунули на подпись фальсифицированный договор, существенно ограничивший права Украины.

Украинцы на службе империи

В Российской империи украинцы могли сделать сногсшибательную карьеру, в отличие от других империй. Среди известных украинцев на службе у царя:

  • Феофан Прокопович — ректор Киево-Могилянской академии, после поражения Мазепы переехавший в Петербург и ставший главным идеологом реформ Петра I. Именно он предложил переименовать Московию в Россию, фактически став "крестным отцом" новой имперской идентичности.
  • Александр Безбородько — канцлер Российской империи, один из самых влиятельных государственных деятелей при дворе Екатерины II и Павла I. Происходил из казацкой старшины, но полностью посвятил себя службе империи.
  • Михаил Милорадович и Иван Паскевич – выдающиеся полководцы, происходившие из Украины, но прославившиеся завоевательными походами для Российской империи. Паскевич, в частности, получил титул "князя Варшавского" за подавление польского восстания 1830-1831 годов.

Коллаборационизм в XX веке

Во время освободительной борьбы 1917-1921 годов коллаборационизм стал массовым явлением. Большевики активно вербовали предателей среди украинцев, чтобы придать своей агрессии вид гражданского конфликта.

Один из них – Николай Щорс, командир большевистской дивизии, воевавший против армии УНР. Его памятник до сих пор стоит в Киеве, иронично на перекрестке с улицей Симона Петлюры. Щорс был убит большевиками выстрелом в затылок, когда его заподозрили в "украинском национализме".

Во Второй мировой войне вопрос коллаборационизма приобрёл дополнительную сложность. Действовал принцип "кто бы ни победил в войне, Гитлер или Сталин, оба назвали бы украинцев предателями". Так, Степана Бандеру Кремль называл "агентом нацистов", а нацисты — "ставленником Кремля". На самом же деле Бандера провел большую часть войны в нацистском концлагере.

Современные реалии

Полномасштабное вторжение России в 2022 году подтвердило, что враг рассчитывал на массовое предательство украинцев. Однако, в отличие от предыдущих веков, сегодня коллаборационизм — маргинальное явление, ограничивающееся преимущественно отдельными лицами с корыстными мотивами.

Как свидетельствует исторический опыт, судьба коллаборантов обычно трагична: их ликвидируют либо собственные "работодатели", либо те, кого они предали. У современной Украины, в отличие от прошлых эпох, есть все инструменты для противодействия этому явлению и сохранение государственного суверенитета.

Ранее "Телеграф", как дети известных украинцев встали на "ложный путь" и к чему это привело. Ведь предательство национальных интересов может повлиять на несколько поколений потомков.

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#Украина #История #Бандера #Хмельницкий #Щорс #Коллаборанты