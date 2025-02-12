Немцы вели статистику по утрам достаточно четко, ясно и прозрачно.

Президент РФ Владимир Путин обвиняет лидера ОУН Степана Бандеру и в целом украинцев в сотрудничестве с Адольфом Гитлером, а сам закрыл российские архивы, чтобы не стали известны масштабы коллаборационизма россиян с нацистами в годы Второй мировой войны.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский историк, педагог и блогер Виталий Дрибница. Он объяснил, сколько россиян во Вторую мировую перешли на сторону гитлеровцев.

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Историк напомнил, что открытые европейские, американские архивы содержат чувствительную для Кремля информацию.

— Особенно немецкие архивы открытые, а немцы вели статистику довольно четко, ясно и прозрачно. Так вот, оценки отличаются, но это где-то около одного миллиона этнических русских или граждан, живших на современной территории РФ, — говорит блоггер. — Какие-то авторы говорят о 800 тысячах, некоторые пишут, что эти данные превышают миллион. И это мы считаем организованные отряды: Локотская республика (коллаборационное образование на территории РСФСР. — Ред.), 29-я и 30-я дивизии СС Каминского, так называемые "хиви" (нем. Hilfswilliger, добровольные помощники Вермахта. — Ред.), железнодорожные. А ведь была еще куча неорганизованных переходов [на сторону Гитлера], которые не зафиксированы документально.

Желательно открыть российсие архивы. Тогда, может быть, эта цифра и взлетит. А может, и нет. Но российские архивы, посвященные Второй мировой, закрыты Путиным, — подытожил Виталий Дрибница.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему география сыграла злую шутку с Россией.