Почему отказаться от повестки – плохая идея, рассказали юристы

Украинское законодательство не предусматривает такого права

Отказаться от повестки можно, однако это будет иметь серьезные правовые последствия, в частности, административную и даже уголовную ответственность. В условиях общей мобилизации вызывать в ТЦК и СП могут по разным причинам.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Согласно украинскому законодательству повестки могут выдавать территориальные центры комплектования.

Как вручается повестка

Есть несколько способов вручения повестки. Самый распространенный из них – личное вручение под роспись. Также документ могут отправить по почте или передать через работодателя, должностное лицо органа местного самоуправления.

Можно ли отказаться от получения повестки

Формально отказаться от получения повестки невозможно, ведь законодательство Украины такого права не предусматривает, отмечают правоведы. Однако в реальной жизни граждане часто избегают ее вручения разными способами: не открывают двери уполномоченным лицам, не появляются по месту жительства или просто отказываются подписывать документ. Однако такое поведение не снимает с лица юридическую ответственность.

Что грозит за отказ

Уклонение от получения повестки при мобилизации может привести к серьезным последствиям:

Административная ответственность – штраф от 17 до 25 тысяч гривен по ст. 210-1 КУоАП.

Уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы по ст. 336 УК Украины (за неявку по "боевой" повестке).

Как действовать, если повестка вручена неправомерно

Юристы объясняют, что в ситуациях, когда гражданин считает, что повестка вручена неправомерно, важно не избегать контакта с уполномоченными лицами, а действовать в рамках правового поля. Лучше всего обжаловать действия должностного лица в высшем органе или суде.

Ранее "Телеграф" писал, когда можно попасть в розыск ТЦК. За первую проигнорированную повестку можно нарваться на штраф.